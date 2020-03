Exclusief voor abonnees Geluksvogel Leen ligt eruit in 'Homo Universalis' 27 maart 2020

De calvarietocht van Leen Jacobs (39) in 'Iedereen beroemd' is ten einde. Talloze keren ontsnapte de deelneemster uit Borgerhout op het nippertje aan de definitieve uitschakeling in de meedogenloze afvalrace 'Homo Universalis', maar de aflevering van gisteren was er te veel aan. Daarin moesten de 57 overgebleven kandidaten om ter snelst een nestkastje in elkaar knutselen. "Ik deed alles verkeerd, want ik volgde de handleiding die erbij zat niet", blikt Leen terug. "Echt vreemd, want een kastje van IKEA lukt me doorgaans aardig. Het moet zijn omdat ik mijn gelukssokken niet aan had, die me er zoveel keer hebben doorgeholpen. Maar ik heb me rot geamuseerd, ik zou het zo opnieuw doen." (DBJ)

