Geluksbrenger Mark Uytterhoeven niet van de partij voor competitieslot 13 februari 2018

KV Mechelen kreeg zaterdagavond bijzondere versterking van de man die de club in 2003 reanimeerde. Mark Uytterhoeven keerde een zeldzame keer terug Achter de Kazerne om als stadionomroeper 'zijn' Malinwa naar de overwinning te stuwen. "We moesten winnen, zelfs 0-0 was een ramp geweest. De eerste stap is nu gelukkig gezet, al moeten we er nog een aantal zetten. Eupen heeft immers een veel makkelijker programma. Onze thuismatchen moeten we zeker winnen en hopelijk halen we nog iets op Standard of Gent, al zal dat heel moeilijk worden." Uytterhoeven zelf zal er niet bij zijn voor die laatste cruciale duels. "Mijn vrouw werkt een tijdje in het buitenland en ik volg haar. De spelers vroegen me al of ik de volgende wedstrijden ook zou komen. Ze zien me als een soort van geluksbrenger (lacht). Al geloof ik er sowieso in dat het goedkomt. Dat gevoel had ik al sinds de tweede helft tegen Moeskroen en dat is enkel maar gegroeid. Als je ook de steun van de supporters weer zag... Als het daarvan zou afhangen, speelden we play-off 1. Zelden speelde een twaalfde man zo'n rol op het veld." (DPB)

