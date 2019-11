Exclusief voor abonnees Gelukkiger met Ubuntu 09 november 2019

'Ik ben omda wij zijn', gaat het in Tourist LeMC's nieuwe hit 'Ubuntu'. Antwerps voor waar het in de Afrikaanse levensfilosofie uit de titel allemaal om draait: iedereen is met elkaar verbonden en we zijn pas iemand dankzij andere mensen. Nelson Mandela en Desmund Tutu predikten het al 25 jaar geleden in hun strijd tegen apartheid, en Tutu's kleindochter Mungi Ngomane wil hun levenshouding nu verder over de wereld verspreiden met 'De lessen van Ubuntu'. In een notendop? Luisteren, tolerantie, het goede in mensen zien en de bereidheid om te vergeven leidt tot sterkere relaties met onze partners, vrienden, familie en collega's. Aan de hand van veertien concrete lessen waar iedereen wel iets van opsteekt, toont Ngomane hoe je Ubuntu door het leven stapt, dag na dag. Een inspirerend en prachtig vormgegeven cadeauboek - ook voor jezelf - dat dit najaar tegelijk in tien landen verschijnt.

