Gelukkige werknemers werken harder

Er zijn almaar meer studies die het bewijzen: gelukkige werknemers zijn productiever en presteren beter. Drie wetenschappers van de universiteiten van Rotterdam en Oxford en het MIT trokken daarvoor naar een Brits callcenter waar ze, over een periode van zes maanden, de wekelijkse verkoopcijfers van bijna 1.800 medewerkers onder de loep namen. Die gaven ook wekelijks aan hoe gelukkig ze waren via een score van 1 tot 5. De meest gelukkige werknemers werkten het meeste telefoontjes af en verkochten op weekbasis 13% meer producten dan hun 'ongelukkige' collega's. Ook hielden ze zich beter aan het werkschema. Uit een Belgisch onderzoek bleek al dat wie gelukkig is, ook vaker tevreden is over de taken die hij krijgt, z'n salaris, collega's, teamwerk en de balans tussen werk en privé.

