Gelukkige 125ste verjaardag, Belgisch voetbal MONUMENTEN GEBUNDELD IN FOTOBOEK 07 december 2019

De KBVB viert volgend jaar zijn 125ste verjaardag en dat moet gevierd worden met '1895 - 125 jaar Ontroerend Erfgoed'. Een feestelijk fotoboek gewijd aan het rijke erfgoed van het Belgisch voetbal. Het boek is van de hand van Stefan Van Loock, persverantwoordelijke van de Rode Duivels en de Red Flames, en zijn broer, fotograaf Filip Van Loock. De twee doorkruisten het afgelopen jaar ons land op zoek naar historische figuren, trofeeën, wimpels en vergeten voetbalstadions. Alles is gebundeld in 125 ontroerende voetbalmonumenten. Geniet alvast van het voorsmaakje. (KDZ)

