Gelukkig werkte het brandalarm 17 februari 2018

00u00 0

In een studentenresidentie in de Parkstraat in Leuven is gisterochtend brand uitgebroken. Alle bewoners konden het pand gelukkig tijdig verlaten via het dak. Eén meisje ligt nog met brandwonden in het ziekenhuis. Haar toestand is wel stabiel.

