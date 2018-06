Gelukkig is Ciman pas nummer 24... 07 juni 2018

Als er nog twijfelaars in de zaal waren, dan zijn ze nu vast overtuigd: het is hopen en bidden dat de lies van Kompany snel genoeg heelt. Je mag er niet aan denken dat je met Laurent Ciman als middelpunt van een driemansdefensie naar Rusland trekt. Martínez stelde gisteren zijn typeploeg op, met Ciman die het rugnummer 4 van Vincent Kompany droeg. "De coach vertelde me gisteren dat hij me als ideale vervanger zag." Maar overtuigen deed de 32-jarige verdediger niet. Ciman oogde onzeker en traag tegen die ene Egyptische spits Marwan Mohsen. Nu eens stapte hij verkeerd uit en kwam hij hopeloos te laat, dan weer ging hij kinderlijk onder een lange bal en een andere keer liet hij Mohsen alle vrijheid in de zestien om te koppen. "Iedereen kent mijn complexe situatie. Gelukkig heb ik genoeg ervaring om rustig te blijven. Uiteraard hoop ik dat Thomas Vermaelen en Vince fit geraken. Zelf ben ik ontgoocheld dat ik er wellicht niet bij ben." (KDZ/DPB)

