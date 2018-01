Gelukkig gescheiden Onze opinie 00u00 0

Samen is voorbij. Gelukkig gescheiden is wellicht een te rozige omschrijving voor de splitsing van Groen en sp.a , maar de periode van rouw zal niettemin kort zijn. Tussen de twee was er al van bij het begin niet veel liefde verloren gegaan. Een verstandshuwelijk was het, bedoeld om na de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober samen groter te zijn dan de N-VA van Bart De Wever en hem van 't Schoon Verdiep te verdrijven. Maar zelfs voor een verstandshuwelijk is een minimum aan wederzijds vertrouwen vereist. Dat was weg. Dan kan je maar beter uiteengaan, nu het nog kan, negen maanden voor de verkiezingen.

