Geloof het of niet: nog 18 landen (officieel) coronavrij 04 april 2020

00u00 0

Er zijn achttien landen in de wereld waar het coronavirus nog niet doorgedrongen is. Officieel tenminste, want voor een aantal staten valt te vrezen dat de besmettingen er nog niet opgemerkt zijn of simpelweg verzwegen worden. Dat laatste geldt bij uitstek voor het dictatoriale Noord-Korea, maar ook voor de gewezen Sovjetrepublieken Tadzjikistan en Turkmenistan. In het door oorlog geteisterde Jemen kan het virus gemakkelijk aan de aandacht ontsnappen en hetzelfde geldt voor Zuid-Soedan.

