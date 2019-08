Exclusief voor abonnees Gelijkspel tegen Besnik Hasi 06 augustus 2019

00u00 0

Weer niet gewonnen. Anderlecht heeft in een oefenmatch tegen Al Raed 1-1 gelijkgespeeld. Tegen de Saoedische ploeg van coach Besnik Hasi speelde RSCA met een mix van invallers en jeugdspelers. Paars-wit kwam achter gesloten deuren op achterstand via strafschop - een panenka -, na de pauze zorgde Bailly voor de gelijkmaker. Opvallend was dat Adrien Trebel andermaal niet speelde. Pieter Gerkens, op Moeskroen nog in de basis, was er wel bij, net als Sven Kums en Alexis Saelemaekers. Vincent Kompany poseerde achteraf met zijn ex-ploegmaat Hasi, die hij trouwens had gepolst om onder hem T1 te worden in het Astridpark. (PJC)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis