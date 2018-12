Gelijk aan Vlaams Belang? "Nee, want N-VA volgt de regels" Nu Magnette (PS) nieuw cordon sanitaire oppert Isolde Van Den Eynde

07 december 2018

05u00 19 De Krant Na de migratiecampagne van N-VA oppert PS-boegbeeld Paul Magnette een cordon sanitaire rond de partij, want er is geen verschil meer met Vlaams Belang. Loopt het migratiebeleid van N-VA en Vlaams Belang echt over hetzelfde spoor?

Hoe N-VA over immigratie denkt, leest u in het boek van Theo Francken. De staatssecretaris loopt warm voor het Australische migratiemodel. Dat is vrij hard, omdat Australië haar grenzen stevig afschermt. Het eiland neemt wel vluchtelingen op, maar op zijn voorwaarden. Zo ziet Francken het voor Europa. "Wij willen dat migratie op een gecontroleerde manier verloopt", zegt partijgenoot Mathias Diependaele. "En daarbij kijken we ook naar wat onze samenleving nodig heeft."

