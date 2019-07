Gelekt NAVO-document: "Er liggen kernbommen op Kleine Brogel" ADB SKe

16 juli 2019

06u00

Bron: De Morgen 2 De Krant Er liggen Amerikaanse kernbommen op Kleine Brogel. Dat was lang een publiek geheim, maar het staat nu ook zwart op wit in een NAVO-document, zo bericht 'De Morgen'.

"De Verenigde Staten stellen ongeveer 150 nucleaire wapens op in Europa (...). Deze bommen zijn opgeslagen in zes Amerikaanse en Europese basissen: Kleine Brogel in België, Büchel in Duitsland, Aviano en Ghedi-Torre in Italië, Volkel in Nederland en Inçirlik in Turkije." Dat staat te lezen in het gelekte document, besproken in de parlementaire assemblee van de NAVO. In ons land zouden tien à twintig nucleaire B61-bommen liggen. Opmerkelijk: de bewuste passage in het NAVO-rapport werd intussen weer aangepast.

Groen-Kamerlid Wouter De Vriendt, die het rapport onder ogen kreeg, hekelt het gebrek aan transparantie. "Dit rapport bewijst dat de hypocrisie rond de kernwapens moeilijk vol te houden is."

Er waren al langer duidelijke aanwijzingen dat er kernbommen liggen in ons land. De meest opvallende is de aanwezigheid van een Amerikaanse legereenheid, de '701st MUNSS', in Kleine Brogel. Hun missie: Amerikaanse munitie bewaren en onderhouden.

