Gele Rode Duivels zetten feest in ter ere van Tourstart Brussel 14 maart 2019

Op zaterdag 6 juli wordt in Brussel het startschot gegeven van de 106de editie van de Tour de France. Vanaf donderdag 28 maart is het nog exact 100 dagen tot die 'Grand départ' in onze hoofdstad en worden er allerlei activiteiten gepland. Maar de feestelijkheden rond de Tourstart in Brussel beginnen één week eerder al, op 21 maart. Meer bepaald in het Koning Boudewijnstadion. Daar spelen onze Rode Duivels hun eerste kwalificatiewedstrijd voor het EK 2020 tegen Rusland. Als verwijzing naar de Tour de France spelen de Rode Duivels die avond in hun gele outfits. Dat werd vanmiddag bekendgemaakt op een persconferentie in het Beursgebouw van Brussel. Voor de aftrap zullen Eden Hazard en Eddy Merckx, het is dit jaar exact 50 jaar geleden dat de 'Kannibaal' zijn eerste van vijf Tourzeges pakte, gele truitjes met elkaar uitwisselen. (KDZ)

