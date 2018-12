Gele koorts 52 Greg van Avermaet 21 december 2018

Oh, wat stond hij er goed mee. Greg Van Avermaet (33) blonk op 9 juli in het geel van de Tour de France. Hij blonk ook op 10 juli, 11 juli, 12 juli, 13 juli, 14 juli en 15 juli - al was hij die dag een beetje zuur, omdat hij in zijn gele trui in de spurt voor de ritzege in de kasseienetappe naar Roubaix geklopt werd door de Duitser John Degenkolb. Op 16 juli was het rustdag en de dag nadien trok het peloton de Alpen in. Maar wie stond er op het einde van een gewéldige etappe naar Le Grand-Bornand alwéér te blinken in het geel? Juist: Greg Van Avermaet. Op 17 juli - zijn achtste etappe als leider in de grootste wielerwedstrijd ter wereld - was zijn gele droom halfweg de Col du Pré voorbij. Maar welke wielerliefhebber maalde daarom? (SSL)

