Gele hesjes verstoren voorbereiding Persoon 01 december 2018

00u00 0

Over één week verdedigt Delfine Persoon (33) in Ardooie voor de achtste keer haar WBC-titel bij de lichtgewichten. De bokskampioene maakt zich op voor een lastige kamp tegen de Keniaanse Judy Waguthii, die tactisch en technisch veel progressie maakte sinds ze in september 2014 al eens kennismaakte met de knuisten van Persoon. Om die reden had de West-Vlaamse een weekje vrij genomen op haar job als verantwoordelijke geweldbeheersing op de afdeling coördinatie en steundirectie (CSD) bij de federale politie. De betogingen en rellen van de gele hesjes strooiden evenwel roet in het eten. Omdat er extra manschappen nodig zijn, moet Persoon inspringen voor de veiligheid tijdens de voetbalmatch Zulte Waregem-Oostende en ook maandag zal ze bijspringen. Niet ideaal, zeker omdat ze ook nog met een verkoudheid sukkelt die op haar luchtwegen zit. "Gelukkig zijn er nog zeven dagen", sust ze. "Ik zal er fysiek wel klaar voor zijn." (VH)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN