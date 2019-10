Exclusief voor abonnees Gele hesjes maken het spannend voor de politieheli 21 oktober 2019

In de laatste aflevering van 'De Luchtpolitie' volgen de piloten de betogingen van de gele hesjes in Brussel op de voet. De spanningen lopen op en de politie gaat met de betogers in de clinch. Wanneer een harde kern zich afzondert en zich richting het centrum begeeft, wordt het pas echt gevaarlijk. Daarnaast zoomt de helikopter ook in op een escorte van enkele staatshoofden. Gedurende hun bezoek aan ons land moeten zij beschermd worden tijdens hun verplaatsingen. Tijdens een Europese top begeleidt de luchtpolitie de ritten van Frans president Emmanuel Macron, Duits bondskanselier Angela Merkel en Theresa May, intussen ex-premier van Groot-Brittannië. En wanneer Air Force One landt op Zaventem, blijft de luchtpolitie permanent boven Amerikaans president Donald Trump en zijn colonne hangen. (DBJ)

