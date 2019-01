Gele hesjes gijzelen chauffeurs in tunnels 28 januari 2019

In de marge van de klimaatmars vonden ook twee acties plaats die losstonden van de organisatie Rise For Climate. In de Wetstraat namen enkele honderden mensen deel aan de actie 'Geen wet, geen Wetstraat'. Actievoerders blokkeerden de straat ter hoogte van het federaal parlement. 16 mensen werden administratief aangehouden omdat zij weigerden de neutrale zone, waarin het verboden is om te betogen, te verlaten. Ook de gele hesjes hielden een actie. Voor de start van de mars blokkeerden zij de auto's in de tunnels ter hoogte van de Amerikaanse ambassade. Die konden niet worden vrijgemaakt voor de betogers arriveerden en dus stonden de bestuurders enkele uren vast. (VRJB)

