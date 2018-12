Gele hesjes eisen vierde dode in Frankrijk 04 december 2018

In het Franse Marseille is een 80-jarige vrouw overleden, één dag nadat ze een 'verdwaalde' traangasgranaat in het gezicht gekregen had. Dat gebeurde net op het moment dat de Algerijnse de luiken van haar flat op de vierde verdieping van een appartementsgebouw wilde sluiten. Op straat was een betoging van de gele hesjes aan de gang. De vrouw ging nog onder het mes, maar stierf op de operatietafel aan een hartstilstand.

