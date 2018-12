Gele hesjes dreigen Brussel nu écht op stelten te zetten 22 december 2018

In een agressieve video roepen de gele hesjes het Belgische volk op om opnieuw in Brussel te betogen. "De tijd van de pacifistische betogingen van de gele hesjes is voorbij", zegt een anonieme stem in de video. Hij roept specifieke groepen, waaronder ook voetbalhooligans en extreemrechtse betogers, op om geweld te gebruiken tegen de ordediensten. De politie is voor het vierde weekend op rij voorbereid op een eventuele confrontatie. Aangezien er veel kerstshoppers worden verwacht, zal de politie veel aandacht hebben voor de winkelstraten en de kerstmarkt. Een betoging in de buurt ervan zal niet getolereerd worden. (VRJB)