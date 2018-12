Gele guerrilla 412 gele hesjes opgepakt in Parijs 03 december 2018

De Franse binnenlandminister overschouwde het slagveld zaterdagavond, en sloot niet uit dat de noodtoestand zou worden afgekondigd. Maar de veiligheidstop die gisteren in spoedvergadering bijeenkwam in het Elysée wacht nog even af. Wel heeft president Macron aan zijn premier gevraagd om de politieke partijen én een delegatie van de gele hesjes te ontvangen. De actievoerders willen echter alleen aan tafel komen als de verhoging van de brandstoftaksen teruggedraaid wordt.

