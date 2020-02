Exclusief voor abonnees Geldige goal of niet? Ook professor kan geen uitsluitsel geven 04 februari 2020

00u00 0

Scoorde Hans Vanaken tegen Antwerp nu een geldige goal of niet? Professor in de wetenschap Philippe Smet kan "geen uitsluitsel" geven. Volgens hem was het "meer geen goal, dan wel".

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis