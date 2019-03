Exclusief voor abonnees Geldhof fluit weer 27 maart 2019

Scheidsrechter Frederik Geldhof (42) is bij zijn tweede herkansing geslaagd in zijn fysieke tests. In augustus en februari bleef hij met twee tienden van een seconde boven de limiet voor de spurtproeven. Zo stond hij de hele reguliere competitie aan de kant. Geldhof wordt zaterdagavond meteen vierde scheidsrechter tijdens Genk-Anderlecht en fluit komende dinsdag Moeskroen-Union. (ESK)