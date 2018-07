Geldhof faalt alweer voor tests 18 juli 2018

Gisteren legden de scheidsrechters uit 1A en 1B hun fysieke testen af. In tegenstelling tot vorig jaar werkten bijna alle refs die met succes af. De grootste naam die faalde, is een oude bekende in de rubriek 'tweede zit': Frederik Geldhof. De 41-jarige West-Vlaamse ref voldeed niet aan de norm voor de sprints (zes keer 40 meter in 6 seconden), waar hij gezien zijn leeftijd ook wat voor vreesde. Geldhof mist daardoor de competitiestart en zal moeten wachten op de herkansing op 23 augustus om in actie te mogen komen. Ook vorig seizoen liep het mis voor Geldhof. Pas eind februari, toen hij zijn derde kans kreeg, raakte hij door zijn testen.

