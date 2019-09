Exclusief voor abonnees Geld verdiend met misdrijf? Boete tot drie keer de 'opbrengst' 30 september 2019

00u00 0

In een nieuw wetsvoorstel van CD&V, MR en Open Vld worden criminelen die geld verdienen aan hun misdaden zwaarder aangepakt. Ontslagnemend minister van Justitie Koen Geens (CD&V) diende samen met partijgenoot Servais Verherstraeten en de Kamerleden Katja Gabriëls van Open Vld en Philippe Goffin van MR een wetsvoorstel voor een nieuw strafwetboek in. Daarin riskeren criminelen die geld hebben verdiend aan hun daden hun 'opbrengst' tot drie keer toe te moeten betalen via nieuwe boetes. Niet enkel financiële fraudeurs komen in aanmerking, maar iedereen die geld verdiende aan gelijk welk misdrijf. "Als een Belgische dealer in het buitenland een huis kocht met zijn misdaadgeld, was dat huis moeilijk verbeurd te verklaren", aldus Geens. "Met het voorstel kunnen we de waarde van dat huis én alle andere inkomsten uit criminaliteit tot drie keer toe opleggen als boete." Als het wetboek goedgekeurd geraakt, gaan de regels in op 1 oktober 2020. (CMG)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis