Exclusief voor abonnees Geld uit Klimaatfonds blijft naar oliereus ExxonMobil vloeien 15 november 2019

De Vlaamse regering zal ook de volgende jaren de energiefactuur van grote stroomverbruikers 'maximaal' compenseren met geld uit het Klimaatfonds. "Alvast één subsidie waarop Vlaams minister-president Jan Jambon niet bespaart", reageert de Bond Beter Leefmilieu sarcastisch. In het regeerakkoord staat dat de regeling "noodzakelijk is om de internationale competitiviteit van onze ondernemingen te vrijwaren". Van 2015 tot 2018 vloeide zo al zo'n 148 miljoen euro naar grote bedrijven, vooral uit de chemie- en metaalsector. Maar ook de Amerikaanse oliereus ExxonMobil, die in Antwerpen een raffinaderij heeft, kreeg in die jaren al 5,6 miljoen euro uit het Klimaatfonds. De multinational noemt de beweringen van Bond Beter Leefmilieu als zou die compensatie onterecht zijn, "onjuist en kort door de bocht". (LB)

