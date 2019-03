Exclusief voor abonnees Geld te kort: politie moet honden gaan zoeken in asiel 27 maart 2019

De hondengeleiders van de federale politie dienen vandaag een stakingsaanzegging in als protest tegen de aanhoudende budgettaire tekorten. "Al zes jaar wachten onze mensen op nieuwe werkkledij, onze dienst heeft 24 voertuigen te kort en op de koop toe is er nog amper geld om honden bij gekende fokkers of reeds opgeleide honden aan te kopen", vertelt ACV-vakbondsman Steven Meert. "Wij moeten nu asielen afschuimen om te kijken of daar jonge Mechelse en Duitse herders of bordercollies zijn die wij kunnen overnemen. Die moeten we eerst alle foute gewoonten afleren, en dan proberen om er geschikte politiehonden van te maken." (KSN)