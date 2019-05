Exclusief voor abonnees Geld (maken) maakt dan toch niet rijk 31 mei 2019

Op de Londense beurs verloor het bedrijf De la Rue gisteren tot 30% van zijn waarde. Het kwam met een zware winstwaarschuwing. Nochtans zwemt het bedrijf in het geld. Letterlijk, want het is wereldwijd marktleider in het drukken van... geldbiljetten. Indien u op de eurobiljetten in uw portefeuille de code met zes karakters vindt en het eerste teken is een 'H', dan rolde dat biljet van de persen in het Noord-Engelse Gateshead. Maar financieel worden ze er dus zelf niet beter van, van al dat geld drukken. Na de winstwaarschuwing stapte de CEO overigens op. Het bedrijf heeft een weinig leuke periode achter de rug. Vorig jaar zag het de winst ook al fors dalen en vertrok de CFO. Bovendien greep het naast het drukorder voor de nieuwe Engelse paspoorten, die nodig zijn na de brexit. Dat order ging naar... een Frans bedrijf.

