Geld maakt niet altijd gelukkig, weet nu zelfs rijkste man ter wereld 10 januari 2019

00u00 0

Geluk in zaken betekent niet automatisch geluk in de liefde. Amazon-topman Jeff Bezos, met een fortuin van 119 miljard euro de rijkste mens op aarde, heeft bekendgemaakt dat hij en zijn vrouw MacKenzie gaan scheiden. Bezos en MacKenzie waren 25 jaar samen. Ze ontmoetten elkaar toen ze samenwerkten voor een hedgefonds. In 1994, een jaar na hun huwelijk, richtte Bezos webwinkel Amazon op. Het paar, dat vier kinderen heeft, zegt vrienden te zullen blijven. "De labels zijn misschien wel anders, maar we blijven een familie, we blijven dierbare vrienden", klinkt het op Twitter.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN