Geld ingezameld om slachtoffer Paardenmarkt te repatriëren 20 januari 2018

De Afghaanse gemeenschap in Antwerpen, die zo'n tienduizend mensen telt, heeft geld ingezameld voor de repatriëring van hun verongelukte landgenoot Sahil Noor Ahmad. De 26-jarige asielzoeker stierf maandagnacht bij de ontploffing op de Paardenmarkt in Antwerpen. Sahil had geen familie in ons land, daarom drongen zijn vrienden aan op een repatriëring. Hamidullah Langaree van de vzw De Derde Lijn: "Zijn ouders blijven twijfelen aan de dood van hun zoon als zij het stoffelijk overschot niet zien. Enkele vzw's hebben drie- tot vierduizend euro opgehaald om de repatriëring te betalen. Vrijdagmiddag (gisteren, red.) hebben wij een laatste groet gebracht aan Sahil in de moskee in Antwerpen. Het stoffelijk overschot wordt dit weekend naar Mazar-i-Sharif in Afghanistan teruggevlogen." (PLA)

