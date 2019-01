Geld dwarrelt in het rond na plofkraak 21 januari 2019

00u00 0

Minstens vier boeven hebben gisterochtend opnieuw een plofkraak uitgevoerd op een kantoor van BNP Paribas in het Limburgse Hamont. De daders hadden met gas enkele bankautomaten tot ontploffing gebracht. De klap was zo hevig dat de brokstukken tot aan de overkant van de Markt geslingerd werden en het hele dorp werd opgeschrikt. Verschillende ramen vlogen aan diggelen en ook een auto liep ernstige schade op. Het geld dwarrelde door de ontploffing in het rond. Uiteindelijk konden de daders wegscheuren in een onbekende richting. Hoe groot hun buit is, is nog niet duidelijk. Eén week eerder was er trouwens ook al een plofkraak in het noorden van Limburg. Toen had mogelijk dezelfde bende een bankautomaat in het bpost-kantoor van Kinrooi opgeblazen. (RTZ)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN