Geld dat er niet is

26 oktober 2019

Geld uitgeven dat er niet is: het sterkste punt

van de (donker)rode en groene politici. Wij

zullen binnenkort wel de extra belastingen

betalen jongens, bedankt. <<De kleur van de

kat speelt geen rol, als ze maar muizen

vangt>>, verdedigt Tom Van Grieken zijn

steun aan de linkse fracties. Wanneer er

geen geld is om eten te kopen, liggen de

muizen dood in de koelkast en verhongert de

kat. Wie gaat dat allemaal blijven betalen?

Antwoord daar eens op VB, PVDA, Groen en

sp.a. En het verhaaltje van 'doe de rijken

betalen' gaat al lang niet meer op. Het zullen

de tweeverdieners zijn die nog meer worden

gepluimd.

Ludo Wouters

