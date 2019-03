Geld bijdrukken voor klimaat is "niet aan de orde" 11 maart 2019

"Waarom drukken we geen geld bij? We hebben dat gedaan om de banken te redden, we moeten dat ook doen om het klilmaat te redden." Het idee van Europarlementslid Bart Staes (Groen) - dat eerder al geopperd werd door klimaatactiviste Anuna De Wever - is op heel wat kritiek onthaald. "Dit zou tot inflatie en financiële instabiliteit leiden. Opgepast met die groene recepten", reageerde ex-minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA). Maar ook de partij van Staes zelf lijkt verveeld te zitten met het ballonnetje. "Geld bijdrukken is niet aan de orde", klinkt het daar. "Wij zijn voorstander van een vergroening van het Europese monetaire en budgettaire beleid, waarbij klimaatvriendelijke investeringen worden aangezwengeld. Denk aan het openbaar vervoer, hernieuwbare energie en woningisolatie. De rol van de Europese Centrale Bank herbekijken, is daarbij een piste - één die overigens ook bepleit wordt door economen als Koen Schoors en Paul De Grauwe." (IVDE)

