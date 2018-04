Geland in New York met 50 kilo chocolade 24 april 2018

Koning Filip en koningin Mathilde hebben op de luchthaven Stewart International voet aan de grond gezet in de VS. Ze vertrokken meteen naar New York, waar de koning vandaag de Verenigde Naties toespreekt. Filip hoopt met een krachtige speech ons land op de kaart te zetten, zo liet hij verstaan op het vliegtuig. VN-diplomaten die in juni mogen stemmen welke landen toetreden tot de Veiligheidsraad, mochten gisteren al op de foto met het vorstenpaar. Op de receptie werd nog een troef op tafel gegooid: chocolade. Op de Airbus van Defensie werd 50 kilogram aan pralines geladen, allemaal om uit te delen. (PhG)

