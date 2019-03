Gelaatsbehandeling op basis van slakkengel "Na tien dagen nog steeds frisse teint" 16 maart 2019

00u00 0

Slakkengel is het jongste wonderingrediënt in de beauty-industrie. Al kan je het niet nieuw noemen, want de Grieken gebruikten het duizenden jaren geleden al om wonden te verzorgen. Maar wat doet het met je huidje?

Je hebt 10% van dit artikel gelezen

Lees je graag alle artikels op HLN? Krijg nu 1 maand onbeperkt en gratis toegang tot alle artikels. Ik wil toegang 1ste maand gratis Stop of pauzeer wanneer je wil ✓ Onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Iedere week gratis tickets en straffe kortingen