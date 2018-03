Gekochte Luik-Bastenaken-Luik 2010 3 jaar cel en e350.000 boete voor 'Vino' en Kolobnev? 14 maart 2018

Alexander Vinokourov (44) en Alexander Kolobnev (36) riskeren tot 3 jaar cel en 350.000 euro boete. 'Vino' zou in Luik-Bastenaken-Luik 2010 150.000 euro hebben betaald aan de Rus om de Ardennenklassieker te winnen. Dat wordt bewezen in onderling mailverkeer, maar de authenticiteit daarvan wordt door de beschuldigden betwist. Gisteren moest het proces van de twee ex-wielrenners in de rechtbank van Luik van start gaan, maar de zaak werd op vraag van de advocaten van de beklaagden uitgesteld. Tussen juli en december 2010 zou er 100.000 en 50.000 euro overgeschreven zijn van de Monegaskische bankrekening van Vinokourov naar de Zwitserse van Kolobnev. "De documenten zijn vervalst", beweert Jean-Louis Lodomez, advocaat van 'Vino'. "Er is ingebroken in de mailbox van mijn cliënt." Zowel Guillaume Reynders, advocaat van Kolobnev, als Lodomez vroegen en kregen uitstel tot 19 juni. "Maar het echte proces zal wellicht pas in het najaar plaatsvinden", vertrouwt Reynders ons toe. "Ook op 19 juni zullen de beschuldigden niet aanwezig zijn in Luik. Op het eigenlijke proces komen ze zich wel verdedigen." (DNR)

