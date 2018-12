Gekko's zijn een beetje Jezus 15 december 2018

Volgens de Bijbel deed Jezus het en sindsdien is het mensen blijven fascineren: wezens die over water kunnen lopen. Er zijn diverse organismen bekend die dat bijzondere kunstje beheersen. Meestal lichtere bestaansvormen, zoals insecten. Ze maken van de oppervlaktespanning gebruik om op het water te blijven staan. Toch was het voor wetenschapper Ardian Jusufi (University of California) even schrikken toen hij in het zuidoosten van Azië gekko's over water zag rennen met een snelheid van een meter per seconde. Deze hagedissen zijn niet echt pluimgewichten, en Jusufi zou geen wetenschapper zijn mocht hij niet hebben willen doorgronden hoe de diertjes dat klaarspelen. Samen met een aantal collega's kwam hij erachter dat de gekko's meerdere trucjes combineren. Ze maken deels gebruik van de oppervlaktespanning, maar creëren ook luchtzakjes door met hun poten op het water te slaan. Tegelijk zwiepen ze met hun staart om snelheid te maken. Ook hun waterafstotende huid helpt hen om boven water te blijven. De onderzoekers overwegen nu om kleine robots te bouwen die zoals Jezus over water kunnen lopen. (JPM)

