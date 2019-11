Exclusief voor abonnees GEKEURD DOOR tweakers 09 november 2019

00u00 0

Philips Hue Play hdmi Sync Box

Met de Philips Hue Play hdmi Sync Box kun je je Hue rgb-lampen mee laten kleuren met de beelden op je tv. Dit kon al jaren met een Philips Ambilight-tv, maar dankzij dit kastje is het nu dus ook mogelijk met andere merken. Helaas is het erg duur en bovendien kleven er een paar belangrijke nadelen aan deze oplossing. Zoals het feit dat schakelen tussen ingangen niet handig werkt en de software niet altijd even snel reageert.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en steun Rode Neuzen Dag. Jouw eerste betaling gaat integraal naar Rode Neuzen Dag ✓ Steun Rode Neuzen Dag en word abonnee voor 27/11

✓ Slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Abonneer je nu