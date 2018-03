Gekeurd door TWEAKERS Acer Aspire 5 24 maart 2018

00u00 0

Een aantal jaren geleden was het alsof iedere Acer-laptop de typenaam 'Aspire' droeg. Zeggen dat je een Aspire-laptop had, betekende ongeveer net zoveel als 'een rode' antwoorden op de vraag wat voor auto je hebt. Gelukkig besloot de Taiwanese fabrikant de namen Swift, Spin en Switch te introduceren om wat duidelijkheid in de naamgeving te scheppen. De Aspire-naam verdween niet, maar is gebleven voor de 'gewone' laptops en wordt gevolgd door het getal 1, 3, 5 of 7, dat aangeeft in welke prijsklasse de laptop valt.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN