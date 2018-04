Gekeurd door TWEAKERS Redactie

14 april 2018

Nokia Plus 7

De Nokia 7 Plus is een middenklassetoestel met een heel redelijke prijs-specificatieverhouding. Kwaliteit is echter ook in dit segment leidend en ook daarmee scoort de 7 Plus prima. Het Android One-programma garandeert een goed updatebeleid. Stock Android volstaat voor de meesten en is lekker schoon. De dubbele camera met optische zoom is redelijk, maar helaas niet veel meer dan dat. Het grote scherm is een van de trekpleisters van het toestel, maar is helaas niet makkelijk afleesbaar in de zon. De accuduur is prima, maar niet exceptioneel. Toch is de algehele ervaring die we hadden met dit toestel, vrij goed. Het is vlot, praktisch en voelt door zijn coating fijn aan zonder ten prooi te vallen aan vingervegen.

