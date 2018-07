Gekantelde truck schuift bijna van verkeerswisselaar 25 juli 2018

Bij een zwaar ongeval op de verkeerswisselaar van de E40 naar de E17 richting Antwerpen is gisteren rond 18.45 uur een Poolse vrachtwagen met vers vlees gekanteld ter hoogte van Zwijnaarde. De vrachtwagen begon te slippen, kantelde en kwam tot stilstand tegen de betonblokken en de vangrail. De chauffeur had veel geluk, want mocht hij nog enkele meters verder gegleden zijn, lag hij een tiental meter lager. Door de zware knal vielen grote betonblokken en puin naar beneden, gelukkig naast de snelweg. De bestuurder werd lichtgewond weggebracht naar het ziekenhuis. Het vlees dat in de vrachtwagen zat, is voor de vuilbak. De hinder voor het verkeer richting Antwerpen was groot, de verkeerswisselaar was een lange tijd afgesloten zodat de takeldiensten hun werk konden doen. (DJG)

