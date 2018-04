Geitenbok + schaap = gaap 04 april 2018

Hooguit drie 'gaapjes' worden er elk jaar geboren. Wereldwijd. Waarvan één gisteren in Booischot, een deelgemeente van Heist-op-den-Berg. Een gaapje is een kruising tussen een geitenbok en een vrouwtjesschaap. "In de meeste gevallen leidt dat tot een doodgeboren lam. Maar ons gaapje dartelt hier vrolijk rond in de wei. In eerste instantie dachten we dat het om een geitje ging... Maar toen zagen we de witte krulletjes", legt baasje Wendy Eeckeloo uit. "Zowel de schapen als de geiten hebben het gaapje geaccepteerd, maar voor alle zekerheid hebben we het met de moeder apart gezet. De komende dagen gaan we voor onze nieuwe aanwinst een naam verzinnen." (AVH)

