Geïnterneerde slaat cipier ziekenhuis in 24 december 2019

In de gevangenis van Merksplas heeft een geïnterneerde gisteravond een cipier zo zwaar verwond dat hij naar het ziekenhuis moest. Geïnterneerden zijn gevangenen die ontoerekeningsvatbaar zijn verklaard en dus niet verantwoordelijk worden gesteld voor het misdrijf dat ze pleegden. Deze man ging helemaal door het lint toen de cipier hem duidelijk maakte dat zijn tijd om te telefoneren erop zat. Hij sloeg de cipier met zijn vuist vol in het gezicht en goot vervolgens een kop hete koffie over hem heen. Een andere cipier die tussenkwam, raakte in het tumult gewond aan de schouder en moest voor verzorging naar het ziekenhuis. Volgens het Gevangeniswezen verbleef de geïnterneerde al op de crisisafdeling. Hij zal nu zo snel mogelijk bezoek krijgen van de psychiater.

