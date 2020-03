Exclusief voor abonnees Geile tieners en mysterieuze complotten 'Élite' 18 maart 2020

'Élite', na het ongenaakbare 'La casa de papel' de best bekeken niet-Engelstalige reeks op Netflix, is sinds deze week terug met een derde seizoen. Nog nooit van gehoord? Dan hebben we deze korte pitch voor serieverslaafden: 'Big Little Lies' meets 'Gossip Girl' - maar dan in het Spaans. Seizoen drie start met een schokkende moord. Hoogstwaarschijnlijk was één van de klasgenoten de dader, maar wie? U beseft het nog niet, maar deze onwaarschijnlijk verslavende soap-de-luxe, boordevol geile tieners en mysterieuze moordcomplotten, is preciés wat een mens nodig heeft in deze barre tijden.