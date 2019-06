Exclusief voor abonnees Geike Jammer van dat kleine podium 28 juni 2019

00u00 0

Met de mannen van BLØF stond ze vorige zomer nog op TW Classic, maar nu doet Geike het helemaal alleen. Na de zomer wordt ze 40 en komt haar nieuwe plaat uit. Een ideaal moment dus om al een voorsmaakje te geven op Rock Werchter. Dat dat album gesmaakt zal worden, was eraan te merken. Het was duwen en wringen aan The Slope. Alleen kwam haar optreden niet volledig tot zijn recht. Geike stond geafficheerd op het kleinste podium, heel laag bij de grond. Hadden ze haar in een tent gezet met wat lichtjes erbij, dan was het plaatje compleet geweest.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis