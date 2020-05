Exclusief voor abonnees Gehuwden laten bijna dubbel zoveel na als gescheiden erflaters 26 mei 2020

00u00 0

Gehuwde Vlamingen laten bijna dubbel zoveel na als gescheiden erflaters: gemiddeld 150.000 euro tegenover 85.000 euro. Daarnaast blijkt uit cijfers van de Vlaamse belastingsdienst, die 'De Standaard' kon inkijken, dat de nagelaten erfenis in Vlaanderen niet groter wordt naarmate de erflaters ouder worden. In het buitenland is dat wel zo. Dat dit bij ons niet het geval is, heeft wellicht te maken met de stijgende verzorgingskosten.

Bijna 11,8 miljard euro: zo groot was het belastbare vermogen dat de Vlamingen in 2018 nalieten aan familie, kinderen en andere erfgenamen. Het gaat om ruim 6 miljard euro aan roerend vermogen (spaargeld, beleggingen...) en bijna 5,7 miljard euro aan onroerend vermogen (vastgoed).

De helft van de nalatenschappen in Vlaanderen is kleiner dan 134.000 euro. Eén op de drie Vlamingen laat meer dan 220.000 euro na en één op de tien 450.000 euro of meer. Mannen laten meer na dan vrouwen. (LVB)

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen