Gehuwden blijven veel vaker samen dan wettelijk samenwonenden, dit zijn de gevaren en de kansen

06 juni 2018

00u00 0 De Krant Wettelijk gaan samenwonen? Het lijkt bijna even goed als trouwen: je tekent tenslotte een contract met mekaar. Toch is het allesbehalve een garantie om samen te blíjven, blijkt uit onderzoek van de UAntwerpen. Wat zijn de factoren die méér garantie geven op een oude dag waarin je met twee onder een dekentje ligt? Een overzicht.

Geeft liefde alle kans

1. Huwen

Trouwen is nog altijd houwen. De populariteit van het huwelijk daalt weliswaar lichtjes - in 2016 waren er 44.725 huwelijken, een daling van 0,6% tegenover het jaar voordien - maar het boterbriefje is van sterk papier. Na 14 jaar is bijna 80% nog steeds een koppel, vergeleken met één op de drie bij de wettelijk samenwonenden. "Omdat het huwelijk zo een toekomstgericht project is", weet seksuoloog Wim Slabbinck. "Eerst plan je die trouw, dan geniet je er van na. Dat effect kalft na een jaar of zo wel af, maar een 'boost' mag je het toch wel noemen. Sowieso is het huwelijk vooral in trek bij hooggeëngageerde koppels, wat verklaart waarom zij langer samenblijven dan mensen die meer vrijblijvend samenwonen."

