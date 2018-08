Gehelmde Witsel meteen held van Borussia-fans 07 augustus 2018

Axel Witsel op een mountainbike met een helm die niet compatibel is met z'n kapsel. Dat is het eerste beeld dat de supporters van Borussia Dortmund gisteren kregen van hun nieuwe held. De Rode Duivel landde in de loop van de middag in Zwitserland, waar de Duitse ploeg op stage is. Zo'n 500 fans waren opgedaagd om Witsel te zien joggen rond het oefenveld. Telkens als hij de tribunes passeerde, gingen de handen op elkaar. Vandaag krijgt hij mogelijk al speelminuten in de oefenwedstrijd tegen het Napoli van Dries Mertens. (MGA)

