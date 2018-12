Geheime stemming brengt Forza Ninove mogelijk toch in college 03 december 2018

Geen enkele partij wil een coalitie met Forza Ninove van Vlaams Belanger Guy D'haeseleer. Open Vld gaat nu in de Oost-Vlaamse stad een meerderheid proberen te vormen. Dat wordt erg moeilijk, aangezien N-VA en Samen zich al tot de oppositie bekeerd hebben. En zo geraakt Forza Ninove - goed voor 40% van de stemmen in oktober - misschien tóch in het college: als er in januari geen meerderheid is, komt er een geheime stemming. Als andere partijen daar geen kandidaten voordragen, kan er een minderheidsbestuur komen met alleen Forza-schepenen. "Wij hebben niet de intentie om een schepen voor te dragen in een college waarvan ook iemand van Forza deel uitmaakt", aldus Open Vld. "Ik betwijfel dat andere democratische partijen dit wel zouden doen." Bij een minderheidsbestuur moet elke beslissing ook de goedkeuring krijgen van (een deel van) de oppositie. (CVHN)

HLN