Geheime spookruimtes in Brussel krijgen nieuwe toekomst 07 februari 2018

Brussel heeft, naast boven de grond, ook onder de grond last van leegstand. In de stad zijn tal van verborgen ruimtes waar nu niks mee gedaan wordt. Binnenkort zal dat veranderen, want de stoffige spookruimtes krijgen een nieuw doel en worden getransformeerd van catacomben naar sportieve, sociale en culturele ruimtes. Verborgen achter een onopvallende deur in de metrostations, of langs de trap onder het kanaal Brussel-Charleroi, verbergt de stad verlaten spookstations. De immense constructies werden destijds gebouwd tijdens de aanleg van het vervoersnetwerk om als station of opslagruimte te dienen, maar raakten in de loop van de jaren in onbruik. Om deze unieke plekken niet verloren te laten gaan, zoekt het gewest Brussel een nieuw doel voor deze ruwe diamanten. Voor drie ruimtes, aan Sainctelette (een nieuw metrostation) IJzer (sportinfrastructuur) en Anneessens (culturele ontmoetingsplaats), liggen de plannen al op tafel. De laatste twee projecten worden samen met lokale verenigingen op poten gezet. De cultuurtempel aan Anneessens zou in 2020 klaar zijn. (DCFS)

