Geheime diensten vormen één team tegen terrorisme 08 maart 2019

Staatsveiligheid en de militaire inlichtingendienst ADIV zullen vanaf deze maand samenwerken in één Counter Terrorism-platform, in de gebouwen van Staatsveiligheid. Zo willen ze beletten dat informatie verloren gaat in de strijd tegen terrorisme. Voortaan ontvangen analisten van beide diensten systematisch álle rapporten die binnenlopen. Dat kan gaan over info van eigen agenten, eigen acties en informanten, maar ook over gegevens die buitenlandse inlichtingendiensten delen. Vlak voor de terreur in Parijs, op 13 november 2015, had belangrijke informatie van de ene inlichtingendienst de andere niet bereikt had. "Onder meer tips over Abdelhamid Abaaoud, de terrorist die de aanslagen coördineerde, werden niet gedeeld", klinkt het. "Deze unieke samenwerking moet vermijden dat dit in de toekomst opnieuw gebeurt."

HLN